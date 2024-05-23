В Кремле ответили на вопрос о своем отношении к досрочным выборам в Британии

Проведение досрочных парламентских выборов в Великобритании вряд ли станет интересным событием для РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время в королевстве нет каких-либо политических сил, которые отличались бы «трезвым подходом» к перспективам развития двусторонних отношений Москвы и Лондона. Сейчас все британские партии враждебно относятся к РФ и придерживаются «дремучей русофобии», подчеркнул представитель российского президента.

«В контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят. Это внутреннее дело Великобритании», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что российские власти никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. В то же время Москва не терпит, когда подобным занимаются иные страны.

22 мая британский премьер-министр Риши Сунак объявил о роспуске парламента, анонсировав проведение досрочных выборов в законодательный орган. Голосование запланировано на 4 июля.

Комментируя ситуацию, глава правительства страны пообещал гражданам всегда работать над обеспечением их безопасности. Также он предупредил, что в ближайшие пять лет Лондон может столкнуться с крупнейшими вызовами безопасности со времен окончания Второй мировой войны.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отказ Великобритании отправлять своего представителя на церемонию инаугурации российского президента.