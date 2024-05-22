В Грузии назвали «пристрастным» вердикт Совета Европы по закону об иноагентах

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) представила «политически пристрастное» негативное заключение в отношении принятого грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», СЕ рекомендует Грузии отказаться от данного нормативного акта, считая его недемократичным.

«Да это уже просто непредставимо. В заключении нет правовых аргументов, никаких объяснений, никакого содержательного рассмотрения. Даю обещание, что мы не променяем интересы Грузии ни на что», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что вместо правового обсуждения Грузия получила «политически предвзятую оценку с извращенными фактами».

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

18 мая грузинский лидер Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. По ее словам, документ является препятствием на «европейском» пути Грузии. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов.

Ранее в Грузии возложили на США ответственность за ухудшение отношений между странами.