В США заявили, что Байден проигрывает третью мировую войну

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проигрывает глобальную идеологическую третью мировую войну, поскольку Россия, Китай и Иран якобы активно нападают на интересы Вашингтона по всему миру. Об этом пишет The Hill.

В материале указывается, что США столкнулись с конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, а также потенциальной эскалацией вокруг Тайваня. Кроме того, Вашингтон теряет влияние в Африке, выводя свои войска из Нигера, говорится в тексте.

«Байден, по-видимому, попавший в тиски ноябрьских предвыборных расчетов, отказывается даже признать, что мы уже находимся в третьей мировой войне, не говоря уже о том, чтобы принять необходимые меры для ее победы», — отмечается в материале.

Соединенным Штатам катастрофически не хватает военного потенциала, а также способности противостоять кибервойне и дезинформации, якобы исходящей из Москвы и Пекина, считают авторы материала.

«Проще говоря, чем больше Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, выступает за деэскалацию, тем больше наши враги используют эти окна для эскалации», — пишет The Hill.

До этого Джо Байден заявил, что если США уйдут с мировой арены, мир останется без лидера. По его словам, Соединенные Штаты являются самой важной страной. Глава государства подчеркнул, что такое заявление не является шуткой или хвастовством.

Ранее Трамп заявил, что «идиоты» у власти в США могут начать третью мировую войну.