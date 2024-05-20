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Политолог объяснил, в каком случае Запад отречется от конфликта на Украине

Политолог Светов: Запад отречется от Украины после осознания своего поражения

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Запад отречется от конфликта на Украине, когда ему станет «по-настоящему больно». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист и политолог Юрий Светов. По его словам, на сегодняшний день США и их сателлиты преследуют цель ослабить Россию, в том числе для того, чтобы гарантировать невмешательство Москвы в назревающий конфликт НАТО с Китаем.

«А сейчас? В Германии 28% граждан считают, что помощь Украине нужно усилить. Общественное мнение в других странах по-прежнему за то, что ВСУ необходимо поставлять оружие. Цена для них — ресурсы. Они же конфликт оценивают только деньгами, техникой. Когда они начнут оценивать это в несколько иных понятиях, допустим, в человеческих потерях — тогда, возможно, о чем-то задумаются», — сказал Светов.

Он добавил, что все будет зависеть от действий России, которые в конечном итоге разубедят Запад в своей безнаказанности.

Бывший президент США Дональд Трамп до этого заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в его стране, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти.

По его словам, «с теми идиотами», которые сейчас управляют Соединенными Штатами, в живых останется мало людей, поскольку современное оружие слишком мощное. Если бы на Украине не начался конфликт, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль, отметил экс-президент.

Ранее британский политик призвал Запад пересмотреть отношение к России.

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