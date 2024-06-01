На Украине назвали критическим состояние ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) находится в критическом состоянии после атаки со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал в эфире телеканала «Рада» глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

«В данный момент в критическом состоянии находится ДнепроГЭС», — сообщил он.

Утром 1 июня Федоров заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Перед началом специальной военной операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Ранее «Укрэнерго» увеличило лимит отключений света на Украине на один час.