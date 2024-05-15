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Грузинский эксперт рассказал, как Тбилиси может избежать санкций США

Политолог Мамрадзе: разъяснение позиции Грузии поможет избежать санкций США

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РИА «Новости»

Чтобы избежать санкций США, Тбилиси следует фокусироваться на прозрачности и разъяснении позиций. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

«Следует подождать, как будет действовать Вашингтон, но также очень важно, чтобы Тбилиси был с ним на постоянной связи, а также регулярно поддерживал контакты с послом США в Грузии, разъясняя позиции», — отметил Мамрадзе.

Он также обратил внимание, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе длительных переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе не упоминал слово «санкции».

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит отношения с Грузией, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах.

До этого О'Брайен говорил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.

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