Стало известно о восточных странах, которые в ближайшие недели посетит Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам источника, скорее всего, сначала Путин посетит КНДР, после чего сразу поедет во Вьетнам. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту Путина в Северную Корею уже активно готовятся.

В Кремле информацию о зарубежном турне президента по восточным странам пока не подтвердили.

В конце мая заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что подготовка визитов Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал раскрывать программу визита главы российского государства во Вьетнам, отметив, что подробности будут позднее.

Ранее стало известно, что Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина.