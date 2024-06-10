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Самолет упал в Калмыкии

Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии

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Южная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 10 июня.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Астраханская транспортная прокуратура проведет проверку исполнения российского законодательства о безопасности полетов.

Вечером 8 июня главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино. Сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе поступило около 18:00 (мск). Позднее стало известно, что одной из причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области стала неисправность двигателя.

В конце мая легкомоторный самолет потерпел крушение в районе Шепелевского маяка в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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