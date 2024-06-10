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В России могут чаще возникать торнадо

РБК: из-за глобального потепления в России участятся торнадо

На фоне глобального потепления в России появилась вероятность того, что будут чаще возникать торнадо. Об этом рассказали опрошенные РБК специалисты.

По словам ведущего научного сотрудника Института географии РАН Марии Ананичевой, торнадо могут чаще появляться в европейской и азиатской части страны. Однако это не касается территорий Дальнего Востока и Сибири, так как там другой климат.

При этом эксперты не исключают появления торнадо в Москве, хоть это и редкость. Самый серьезный торнадо фиксировали в Москве в последний раз в 1904 году.

Ананичева обратила внимание, что аномально жаркая погода в мае могла бы стать причиной торнадо в столице, но этого не произошло. Но в Московской области вероятность торнадо несколько выше.

Пока специалисты отметили, что хоть в последнее время и выросло число сообщений о торнадо в стране, но это не означает, что такие явления происходят чаще.

Ранее синоптики объяснили появление смерча в Челябинской области.

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