Эдвард Сноуден назвал нехорошим знаком для Байдена выборы в Европарламент

Поддерживающие военные конфликты политики были жестоко наказаны на выборах в Европейский парламент. Об этом заявил бывший американский разведчик Эдвард Сноуден на своей странице в X, комментируя прошедшие выборы в Европарламент.

«Нехороший знак для [президента США Джо] Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс», — написал Сноуден.

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».