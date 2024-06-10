Условия льготной ипотеки могут стать выгоднее для кредиторов

Минфин РФ согласился увеличить надбавку для расчета возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки после 1 июля. Об этом РБК сообщили два источника на финансовом рынке.

Речь идет о повышении надбавки к ключевой ставке ЦБ, которая используется для расчета компенсации недополученных доходов банков по программам с господдержкой.

Сейчас возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой плюс 1,5 п.п. и ставкой по льготной ипотеке. С 2024 года надбавка сократилась с 2 до 1,5 п.п., что сделало такие кредиты нерентабельными для банков. «Вроде бы есть консенсус, и даже Минфин согласился, чтобы вернулся спред на уровень 2 п.п. По всем программам ипотеки», – сообщает издание.

Повышение надбавки позволит «исключить перекос на рынке», считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Возврат к 2 п.п. он называет достаточным.

«Дельта над ключевой ставкой призвана покрыть процентный риск банков», — сказал он.

Возможную новую формулу с надбавкой 2 п.п. аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин называл более справедливой для маржи банков.

«Повышение надбавки не будет способствовать агрессивному наращиванию ипотечных выдач, однако интерес у банков будет поддержан», – отметила старший директор группы рейтингов АКРА Ирина Носова.

До этого россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.

Ранее в ЦБ допустили повышение ставки в ближайшее время.