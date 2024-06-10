Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент демонстрирует их несостоятельность как политиков. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — написала Матвиенко, связав подобный результат с игнорированием реальных запросов простых европейцев.

По словам спикера Совфеда, результат выборов в Европарламент продемонстрировал тренд на «ослабление мандата национального давления и реальной легитимности тех, кто разрывает связь с избирателями». Матвиенко подчеркнула, что по Европе начинает расползаться «опасный вирус нелегитимности».

С точки зрения Матвиенко, исполняя «команды из Вашингтона», на другие результаты политики Евросоюза не могли и рассчитывать.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые состоялись в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».