Минобороны получило учебные истребители Як-130

Ростех поставил министерству обороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

Самолет был разработан ПАО «Яковлев» и оснащен современным комплексом БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования), таким же, как у новейших боевых самолетов.

«Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух» / «воздух-земля», — сообщили в корпорации.

До этого компания «Яковлев», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию России, сообщила о завершении испытаний учебно-тренировочного самолета Як-152 для Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).

Самолету предстоит пройти импортозамещение ключевых узлов — двигателя, воздушного винта и некоторых других комплектующих. Як-152 должен стать дополнением к основному учебно-боевому самолету ВКС России — Як-130.

Ранее бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации.