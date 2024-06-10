Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, предварительно, пострадали трое мирных жителей. В их числе мужчина, которого скорая помощь доставила в больницу №2 Белгорода со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ранением грудной клетки. Двух женщин с различными осколочными ранениями также доставляют в областную клиническую больницу.

По словам Гладкова, в Шебекино есть повреждения на линии электропередачи, частично отключено электроснабжение в самом городе, а также в селах Нежеголь и Ржевка.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщал, что самолет украинской армии впервые нанес удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов. Согласно материалу, самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал цель в районе города Белгорода.

Ранее в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.