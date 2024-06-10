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Коалиция Туска одержала победу на выборах в Европарламент в Польше

Коалиция Дональда Туска заняла первое место на выборах в Европарламент в Польше

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Gleb Garanich/Reuters

Коалиция премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» заняла первое место на выборах в Европарламент в Польше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные результаты выборов.

Платформа получила 37,1% голосов избирателей при явке в 40,7%. При этом оппозиционная партия «Право и справедливость» получила 36,2%, ультраправая Конфедерация свободы и независимости, получила 12,1% голосов, правоцентристская партия «Третий путь» получила 6,9% голосов, а «Польская левица» — 6,3%.

Неожиданными стали результаты выборов в Германии, где первое и второе место заняли оппозиционные партии. Больше всего голосов получил ХДС (Христианский демократический союз) с 30,3% голосов. На втором месте оказалась ультраправая «Альтернатива для Германии» с 15,9% голосов, что стало лучшим результатом в ее истории. На третьем месте оказались три партии правящей коалиции (СДПГ, «зеленые», СвДП), причем партия канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) получила худший результат в своей истории — 13,9% голосов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Нацсобрания Франции и назначил досрочные выборы из-за результатов выборов в Европарламент.

Ранее Дональд Туск заявил, что не намерен участвовать в выборах президента Польши.

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