Захарова назвала «пляской на украинских костях» визит Блинкена в Киев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев «поглумиться» и «поиздеваться» над украинцами. Так она прокомментировала его выступление в одном из баров Киева, сообщает РИА Новости.

Она назвала песни Блинкена под гитару, «скабрезность» в манере подачи информации, цинизм, пренебрежительность и высокомерие «дьявольской пляской на украинских костях американских кукловодов Зеленского».

Захарова также напомнила, что преступники всегда возвращаются на место преступления.

«Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать свое кровавое деяние и просто поиздеваться», — выразила мнение Захарова.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рик Скотт раскритиковал госсекретаря Энтони Блинкена за выступление в одном из киевских баров, где он спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World».

Ранее Блинкен назвал положение Украины критическим.