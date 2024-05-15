Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала «пляской на украинских костях» визит Блинкена в Киев

Захарова: госсекретарь Блинкен приехал в Киев поиздеваться над украинцами

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев «поглумиться» и «поиздеваться» над украинцами. Так она прокомментировала его выступление в одном из баров Киева, сообщает РИА Новости.

Она назвала песни Блинкена под гитару, «скабрезность» в манере подачи информации, цинизм, пренебрежительность и высокомерие «дьявольской пляской на украинских костях американских кукловодов Зеленского».

Захарова также напомнила, что преступники всегда возвращаются на место преступления.

«Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать свое кровавое деяние и просто поиздеваться», — выразила мнение Захарова.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рик Скотт раскритиковал госсекретаря Энтони Блинкена за выступление в одном из киевских баров, где он спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World».

Ранее Блинкен назвал положение Украины критическим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами