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Лидера рок-группы «Пасека» отправили в СИЗО

Солист рок-группы «Пасека» Медведкин отправлен в СИЗО по делу о нападении

Измайловский районный суд Москвы отправил лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина в СИЗО по делу о нападении с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие считает, что Медведкин нанес незнакомому мужчине примерно девять ранений в область жизненно важных органов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости сообщало, что на генерального директора АНО «Цифровые Платформы» и Ивана Позднякова мужчина напал по команде своей спутницы, а пострадавшие не были зачинщиками конфликта.

Следственный комитет по городу Москва возбудил уголовное дело после нападения на Щельцина в районе Измайлово. Отмечается, что дело расследуется по статье о покушении.

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