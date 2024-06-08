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Появились кадры с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Опубликованы фотографии с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Козловым

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Israeli Army/Reuters

Появились фотографии с освобожденным из плена ХАМАС гражданином России Андреем Козловым. Фото опубликовала пресс-служба армии обороны Израиля.

На фото молодой человек выглядит целым и невредимым. На кадрах видно, что Козлов, вероятно, общается с кем-то по видеосвязи.

До этого стало известно, что Андрей Козлов находится в израильской больнице. Родственники Козлова рассказали, что сейчас он проходит медосмотр. С ним в больнице находится его младший брат. В ближайшее время в Израиль прилетит его отец.

Израильские военнослужащие утром 8 июня освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин России. В заявлении отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Позже появились кадры возвращения освобожденных заложников из плена ХАМАС.

Ранее Нетаньяху назвал основные цели Израиля в Газе.

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