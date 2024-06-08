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В России совершено покушение на бывшего мэра Купянска

Mash: в Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Мацегору

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Кадр из программы телеканал «Звезда»

В Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегору — в него стреляли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, покушение произошло у дома Мацегоры в Старом Осколе. В последнее время он работал в городе директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Георгиевский».

Отмечается, что мужчину экстренно госпитализировали в Москву, за его жизнь борются врачи. Состояние пострадавшего тяжелое, добавил канал.

В августе 2022 года офис генерального прокурора Украины сообщил, что Мацегоре предъявлено обвинение в коллаборационизме за сотрудничество с Россией. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

До этого в украинской Генпрокуратуре заявляли, что мэру предъявили подозрение после того, как 27 февраля он предложил оказать поддержку и материальное обеспечение командованию российских Вооруженных сил. Утверждалось, что из-за этих действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, кто мог заказать покушение на Зеленского.

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