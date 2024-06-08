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В Амстердаме заметили «полицейского» кота

В Амстердаме кот Нимис стал «полицейским»

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Соцсети

Нимис из Амстердама стал звездой TikTok как первый в истории страны «полицейский» кот. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, хозяйка животного — Лидия Фабер — в шутку нашила надпись Police на его специальный спасительный жилет, который кот носит на случай падения в воду (Нимис живет на одной из жилых барж в каналах Амстердама).

Гуляющий в жилете с надписью Police кот стал звездой TikTok, его полюбили и настоящие полицейские. Хозяйка Нимиса шутит, что «Амстердам — первый город в мире, где есть собственный полицейский кот, борющийся с наркотиками». По ее словам, некоторые даже верят в эту историю.

До этого в Британии кот вернулся домой спустя 12 лет после своего исчезновения во время переезда на новое место жительства. Перед тем, как вернуть животное владельцу, ему удалили несколько больных зубов и вылечили от болезней, которыми он заразился, живя на улице.

В то же время в Китае возник скандал из-за торговых автоматов на улицах, продающие домашних животных. Устройство представляет собой большой ящик, разделенный на несколько секторов, в котором живут кошки или собаки. По словам авторов идеи, животным достаточно места в своих кабинках, однако местные жители так не считают.

Ранее ученые впервые вылечили кота от незаживающей раны с помощью вирусов.

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