Макрон сообщил, что Франция и США планируют оказать давление на Иран

Франция и США планируют оказать давление на Иран, чтобы тот «прекратил действия по дестабилизации ситуации в регионе». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с главой Белого дома Джо Байденом после переговоров в Елисейском дворце.

«Наши страны полны решимости оказывать необходимое давление на Иран», — сказал он.

Макрон отметил, что Франция и Соединенные Штаты имеют решимость «оказывать необходимое давление на Иран», — отметил Макрон, возложив на Иран ответственность за «дестабилизацию ситуации в регионе, ракетные обстрелы территории Израиля и позицию по ядерной программе».

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогам переговоров выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

10 апреля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году. 20 апреля немецкая газета Bild заявила, что ядерное оружие может появиться у страны уже через несколько недель.

Ранее КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана.