Первая ракетка мира восхитилась своей соперницей после победы на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек после победы на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») восхитилась итальянской спортсменкой Ясмин Паолини, которую обыграла в финале. Ее слова передает Sports.ru.

«Жасмин, я знаю, что ты говоришь по-польски, но скажу по-английски, чтобы все поняли. Поздравляю с потрясающим турниром. Ты очень впечатлила меня своей игрой в эти две недели. Думаю, за счет такого тенниса ты можешь многого добиться – особенно на грунте», — заявила она.

Встреча, которая продолжалась 1 час 9 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния.

Свентек стала победительницей Открытого чемпионата Франции в четвертый раз. До этого она одерживала победу на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 годах. Также на ее счету победа в Открытом чемпионате США в 2022 году. Свентек — победительница одного Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2023); победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде; финалистка United Cup (2024) в составе сборной Польши.

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