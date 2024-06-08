Мощный торнадо прошелся по Уралу

В Челябинской области и Республике Башкирии зафиксировали сильный торнадо. Об этом сообщает местная «Всходы» в Telegram-канале.

«Торнадо движется к Нагайбакскому району со стороны Агаповки», — указывается в материале.

По словам очевидцев, смерч увидели жители Агаповского района в Челябинской области, Абзелиловского района в Башкирии и деревни под Магнитогорском.

Согласно информации министерства чрезвычайных ситуаций Башкортостана, примерно за десять минут буйства ветряной стихии у села Целинного снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и инфостенд на заправке. Более того, торнадо нанес урон линии электропередач, двум машинам и нескольким дорожным знакам.

В конце апреля в трех американских штатах — Небраске, Айове и Техасе — прошли мощные торнадо. По меньше мере три человека пострадали. После ночного торнадо город Салфир в американском штате Оклахома оказался почти уничтожен.

Ранее торнадо обрушился на китайский Гуанчжоу.