Мужчина облил мать уксусной кислотой, пока она спала

В Германии мужчина облил собственную мать уксусной кислотой, пока она спала. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 8 июня в Кведлинбурге. Ранним утром местный житель вылил около 10 литров опасной жидкости на свою спящую мать, в результате чего она получила серьезные травмы.

Кожа женщины была поражена на большом участке от спины до бедра. Пострадавшую доставили в окружную больницу на машине скорой помощи.

По предварительным данным, мужчина решил отомстить своей матери после семейной ссоры. В диспетчерском центре полиции подтвердили эту информацию и уточнили, что сын облил женщину 60-процентной уксусной кислотой. Ведется расследование.

Ранее на Кубани осудили мужчину, из ревности облившего бывшую девушку серной кислотой.