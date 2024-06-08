Под Петербургом автобус столкнулся с «КамАЗом», пострадали около 10 человек

В Ломоносовском районе Ленинградской области автобус столкнулся с «КамАЗом», пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщили в региональном МВД.

«8 июня в 16:36 на автодороге «Сосновый Бор — Санкт-Петербург», на перекрестке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «КамАЗ»», — уточнили в ведомстве.

Полиция выясняется все обстоятельства произошедшего.

Незадолго до этого в Абинске ребенок пострадал в ДТП, которое произошло из-за влетевшей в салон автомобиля пчелы.

На трассе Краснодар — Верхнебаканский произошла авария с опрокидыванием транспортного средства. 32-летняя автомобилистка рассказала, что потеряла управление, потому что в салон ее машины внезапно залетала пчела. Женщина испугалась насекомого и резко повернула руль, в результате автомобиль ВАЗ-2115 ушел в занос и перевернулся.

Незадолго до того в Москве на Симферопольском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом. Пробка растянулась на три километра.

Ранее в Волгограде жесткое ДТП с десятью машинами попало на видео.