Политолог обратил внимание на важную деталь в назначении Белоусова

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Эксперт отметил, что такое решение российского руководства «гасит в зародыше» рассуждения о коррупции в военном ведомстве. Кроме того, по его словам, управление армией и организационная деятельность окончательно разделяются. Военные действия остаются за главой Генштаба Валерием Герасимовым.

«О том, что Белоусов покидает пост вице-премьера, было известно давно. О том, куда его направят, ходили разные слухи, но никто не говорил о том, что в реальности сделал президент», — сказал Перла.

Он добавил, что несмотря на то, что Белоусов экономист, многие эксперты приветствовали его назначение на пост главы Минобороны РФ, поскольку экономика для армии крайне важна.

О назначении Андрея Белоусова стало известно вечером 12 мая. Об этом сообщил Совет Федерации, рассказывая, кого российский лидер Владимир Путин предложил взять в новое правительство.

Белоусов уже заявил о проблемах с зарплатами в воинских частях, жильем и госпитализацией военных, раскритиковал избыточную бюрократию при выдаче льгот. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде указали на обеспокоенность противников России назначением Белоусова.