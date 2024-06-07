Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 28 БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом проинформировало министерство обороны России.

Отмечается, что в ходе пресечения попыток Киева атаковать российские объекты были уничтожены и перехвачены 11 беспилотников над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.

Перед этим сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) к западу от Луганска.

Незадолго до этого в Луганске сработали силы ПВО, было слышно два взрыва.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области.