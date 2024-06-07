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Притворившийся бойцом ВСУ россиянин ликвидировал грузинских наемников

Боец «Ахмата» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал троих грузинских наемников

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Телеграм-канал «ГРИГОРЬЕВ»

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Добряк» притворился украинским бойцом, благодаря чему ликвидировал троих наемников из Грузии. Слова российского военного приводит член Общественной палаты России Максим Григорьев в своем Telegram-канале.

«Добряк» рассказал, что вместе с товарищами обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором на тот момент не было людей из-за ротации. Пока россияне осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, оказавшиеся грузинскими наемниками.

«Они выглядели как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: «Кто такие?» Ответ был: «Свои, хлопцы». Потом я увидел у одного на груди флаг Украины и скомандовал: «Валим их!»» — вспомнил боец.

Все трое были ликвидированы. После этого российские военные передали координаты опорного пункта ВСУ артиллерии, которая накрыла их кассетными снарядами.

3 июня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что специальную военную операцию (СВО) на Украине могут завершить уже в 2024 году, сейчас стороны готовятся к решающему сражению.

До этого командир «Ахмата» заявил, что удары ВСУ западным оружием по регионам Российской Федерации не повлияют на исход спецоперации и победу России.

Также сообщалось, что бойцы отряда «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области Украины.

Ранее боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия населенных пунктов ВСУ.

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Операция на Украине
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