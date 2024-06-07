Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось

В ДТП с автобусом, в котором везли вахтовиков, в Могочинском районе Забайкальского края пострадали 28 человек. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Елена Аранина.

По ее данным, троих человек врачи спасти не смогли. Шестерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Остальных пострадавших отвезли в центральную районную больницу, где им оказали всю необходимую медицинская помощь.

В то же время, уточненным данным ТАСС, всего пострадало 35 человек.

ДТП произошло утром 7 июня на технологической дороге в 50 км от Могочи в районе поселка Давенда. Машина ехала по маршруту Давенда — карьер рудника «Александровский». Краевая прокуратура уточнила, что водитель вахтового автобуса «Урал» не справился с управлением и слетел в кювет.

До этого в Москве произошло ДТП с участием автозака. По предварительной информации, в момент аварии внутри были заключенные, им помогали выбраться из салона через люк на крыше.

Ранее в Кемерове выросло число пострадавших после ДТП с трамваями.