Власти Севастополя ответили на заявления Украины об уходе кораблей ЧФ

Корабли Черноморского флота не ушли из Севастополя, они не стоят в бухте, чтобы не подвергаться дополнительной опасности. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности», — сказал он.

По его словам, с другой стороны, флот — это также морская авиация, которая успешно громит безэкипажные корабли, пытающиеся подойти к Севастополю.

Развожаев считает, что флот и другие подразделения эффективно выполняют задачи по обороне.

До этого в Минобороны РФ заявляли, что «Бастионы» Черноморского флота ударили по наземным целям ВСУ на Украине, которые были обнаружены во время боевого дежурства. Что известно об этих береговых ракетных комплексах рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее политолог заявил о важной роли Черноморского флота в судьбе России.