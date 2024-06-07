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ХАМАС не дало ответ на предложение Израиля о перемирии в Газе

Белый дом: ХАМАС не ответило на инициативу Израиля о мирной сделке по Газе

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Emily Elconin/Reuters

Руководство палестинского радикального движения ХАМАС пока не дало окончательного ответа на инициативы о достигнутом с властями Израиля соглашении, США стремятся получить его как можно скорее. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова передает Reuters.

«Пока не получил никакого ответа от ХАМАС», — сообщил представитель Белого дома.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают получить ответ поскорее и пообещал сообщить дополнительную информацию, как только она появится.

«Официальные заявления ХАМАС не столь обнадеживают», — отметил Салливан.

Согласно информации советника по нацбезопасности, США держат контакт по данному вопросу с премьером-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников.

Ранее Нетаньяху в очередной раз обозначил цели Израиля в Газе.

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