В Кремле прокомментировали запрет в ЕС вещания четырех российских СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у четырех российских СМИ, которые запретили в Евросоюзе, и так не было вещания.

Поэтому, по его словам, нужно разобраться, что имеется в виду под новым запретом российских изданий.

17 мая совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза. В сообщении утверждается, что «эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств».

15 мая РИА Новости сообщало, что страны – члены ЕС в ближайшее время могут ввести запрет на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские.

Как уточнил источник агентства, среди согласованных пунктов есть введение новых санкций в отношении РФ. В том числе речь идет о рестрикциях за хакерские атаки на ресурсы государств — членов ЕС и регионального содружества в целом.

Ранее в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих РФ.