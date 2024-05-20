На Западе оценили успехи ВС РФ в Харьковской области

Отставной генерал из Австралии Мик Райан заявил, что ВС РФ удалось добиться серьезных успехов в ходе наступления на территории Харьковской области. Его слова приводит телеканал CNN.

Райан констатировал, что российской армии удалось «взять под контроль много территорий».

Военный предположил, что Россия стремится создать «санитарную зону» в Харьковской области. По его словам, ВСУ грозит истощение оставшейся живой силы, поскольку ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях.

До этого издание The New York Times писало, что украинская армия оказалась не готова противостоять наступлению Вооруженных сил РФ в Харьковской области из-за нехватки ресурсов. По данным издания, оборонительные укрепления Украины на Харьковском направлении оказались «скудными», поэтому они не стали препятствием для ВС РФ, которые проявили «скорость и силу». Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросали свои позиции, поскольку оказались «застигнуты врасплох», указывается в статье.

Ранее в США напомнили Украине о потерянных территориях.