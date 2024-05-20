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В Кремле не смогли назвать конкретные сроки начала ядерных учений

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках начала ядерных учений

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Министерство обороны РФ

Учения с отработкой применения нестратегического ядерного оружия состоятся, однако конкретные сроки их начала пока могут знать только в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос к военному ведомству. Есть поручение Верховного главнокомандующего, и оно будет исполнено в соответствующие сроки», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках начала ядерных учений.

6 мая Минобороны России заявило, что Генштаб начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в три этапа, министерствам обороны и Генеральным штабам Вооруженных сил РФ и Белоруссии были даны соответствующие указания.

Ранее Дмитрий Медведев назвал цель ядерных учений России.

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