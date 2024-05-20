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Иранский посол назвал причину крушения вертолета с президентом Раиси

Посол Ирана Санеи назвал погодные условия причиной падения вертолета Раиси

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Azin Haghighi/Reuters

Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали плохие погодные условия. Об этом заявил журналистам иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи, передает ТАСС.

«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — сказал Санеи.

Он рассказал, что спасатели опознали тела всех погибших после авиакатастрофы.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней, до новых президентских выборов.

Ранее в Иране учредили шесть спецкомитетов для управления страной.

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