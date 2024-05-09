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Генсек НАТО заявил, что Украина не просила вводить западные войска в страну

Столтенберг: Украина не просила у НАТО отправить своих военнослужащих в страну

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Ints Kalnins/Reuters

Украинские власти не просили у НАТО направить свои войска в зону конфликта, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью для агентства ANSA.

Руководитель Североатлантического альянса отметил, что на прошлой неделе он посетил Киев и ознакомился с ситуацией на поле боя. По его словам, сейчас бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в очень сложном положении. Они нуждаются в боеприпасах и оружии.

«НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили [отправить] войска НАТО, они просили больше поддержки», — добавил Столтенберг.

Он пояснил, что в первую очередь Киев просит у западных партнеров снаряды и наступательную артиллерию.

7 мая на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция о приглашении западных войск в страну. Прошение содержит в себе просьбу об отправке на Украину военнослужащих из стран — членов Европейского союза (ЕС), а также Великобритании и США.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал эту петицию чрезвычайно вызывающей провокацией и подчеркнул, что появление иностранных военных на Украине будет нести большую опасность.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна находится «в шаге» от вступления в НАТО.

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