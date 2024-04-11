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В Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах

Оппозиция Абхазии потребовала отозвать законопроект об иноагентах

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Абхазская оппозиция потребовала от президента республики Аслана Бжании отозвать законопроект об иностранных агентах из парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, оппозиционеры, подписавшие соответствующую резолюцию, призвали Бжанию публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов» в течение десяти дней. В противном случае они угрожают созвать общенациональное собрание.

«Требуем от президента ... Бжания в десятидневный срок принять публичное решение об отказе от антинародных инициатив и законопроектов, представляющих угрозу национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан», — говорится в документе.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение против Российской Федерации по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы имевших место в Абхазии и Южной Осетии. Иск является четвертым, который подала грузинская сторона против России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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