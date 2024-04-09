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Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ

Канцлер Шольц счел маловероятным возвращение всеобщего призыва в Германии

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц счел маловероятным введение всеобщей воинской обязанности в стране, передает Welt.

Канцлер заявил, что «обязательной военной службы по-прежнему не будет».

«Мы не вернемся к призывной армии из 400 тысяч солдат», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года является ошибкой. Позже он отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности, так как на настоящее время для этого нет ни возможностей, ни средств.

«Даже если бы я считал, что приостановка призыва была ошибкой, очевидно, что его повторное введение не поможет в нынешней ситуации», — ответил Писториус на вопрос журналистов о планах по возвращению воинской повинности.

До этого сообщалось, что власти Германии планируют повысить боевую готовность своей армии для решения старых и новых вызовов, эти изменения станут самой радикальной военной реформой за 35 лет.

Ранее глава МИД Германии резко высказалась о Путине и войне с РФ.

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