В МИД прокомментировали обвинения США в использовании Россией химоружия

Обвинения США в адрес России в якобы использовании химического оружия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются спекуляциями. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия противоречат реальному положению дел в ситуации в ходе специальной военной операции на Украине», — сказала дипломат.

Она также отметила, что Запад уже давно манипулирует и этой темой, и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

1 мая США ввели санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ.

В Госдепе США объяснили, что санкции были введены в связи с информацией, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

Согласно открытым источникам, хлорпикрин имел военное значение в годы Первой мировой войны, а в настоящее время используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, а также проверки исправности противогазов и в учебных целях.

Ранее посол РФ заявил, что обвинения США в использовании химоружия на Украине не имеют оснований.