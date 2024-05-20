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Медведев заявил, что Россия считает Зеленского законной целью

Медведев: РФ считает Зеленского военным преступником и правомерной целью

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия считает правомерной военной целью президента Украины Владимира Зеленского, как и других лидеров стран, которые вели с ней войну. Об этом заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Для России утрата легитимности Зеленского ничего не изменит, отметил зампред СБ РФ.

«Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — сказал Медведев.

Он считает, что Зеленский должен быть пойман и предан суду за преступления против россиян и украинцев или же «ликвидирован».

По его словам, подписать акт о капитуляции Украины может как Зеленский, так и любой его преемник.

20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины, который вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись из-за военного положения.

Ранее Медведев высказался о подготовке покушения на Зеленского в Польше.

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