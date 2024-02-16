Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея сумасшедшим бандитом, укравшим венесуэльский самолет. Об этом со ссылкой на телеканал VTV сообщает РИА Новости.

После того, как арестованный ранее по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду, Мадуро заявил: «Они украли самолет компании Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет». Он также отметил, что «Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть».

В 2022 году самолет венесуэльской компании был задержан в Аргентине после приземления для дозаправки. Причиной этого стала позиция США, которые потребовали арестовать воздушное судно из-за того, что оно в свое время было получено от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.

В Венесуэле были возмущены и заявили, что самолет использовался для «отправки гуманитарной помощи в страны Карибского бассейна и Африки и доставки медикаментов из Китая, России и Индии».

13 февраля МИД Венесуэлы обвинил США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300.

4 января суд в Аргентине постановил конфисковать в пользу США самолет из Венесуэлы.

Ранее стало известно о секретной операции США против властей Венесуэлы.