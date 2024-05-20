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НАТО выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью президента

НАТО выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси

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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

НАТО выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью их президента Эбрахима Раиси, а также главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других лиц в результате авиакатастрофы. Об этом сообщила представитель альянса Фарах Дахлалла на своей странице в социальной сети X.

«Наши соболезнования народу Ирана...», — написала представитель блока.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что перевозивший президента Ирана вертолет был производства США.

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Крушение вертолета Раиси
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