НАТО выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью президента

НАТО выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью их президента Эбрахима Раиси, а также главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других лиц в результате авиакатастрофы. Об этом сообщила представитель альянса Фарах Дахлалла на своей странице в социальной сети X.

«Наши соболезнования народу Ирана...», — написала представитель блока.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что перевозивший президента Ирана вертолет был производства США.