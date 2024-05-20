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Лукашенко заявил, что Польша пытается навязать Минску войну диверсионных групп

Лукашенко: Польша пытается навязать Белоруссии войну диверсионных групп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп. Об этом сообщает БелТА.

«На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, <...> мы видим и попытку, кроме информационной войны, навязать нам войну диверсионных групп», — сказал он.

По его словам, ряд государств готовят вооруженные отряды для вторжения на территорию Белоруссии.

До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия и Российская Федерация не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них.

По его мнению, настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться.

Он также отмечал, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году. По словам Лукашенко, в договоре «разумные и приемлемые» позиции, на которые согласился Киев.

Ранее Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны.

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