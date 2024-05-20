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Куклачеву придется отказаться от некоторых цирковых трюков

Дрессировщик Куклачев вернется к репетициям шоу с кошками в середине июня

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский дрессировщик Юрий Куклачев сможет вернуться к репетициям шоу с кошками во второй половине июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До этого ему предстоит восстанавливаться и соблюдать рекомендации врачей. Как рассказал источник канала, если врачи и родные будут не против, дрессировщик выступит на сцене театра в Хамовниках уже в середине лета. Однако ему придется отказаться от некоторых цирковых трюков, после исполнения которых на сцене он перенес инфаркт.

Сейчас Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье после операции на сердце. Он делает упражнения по рекомендации медиков, гуляет на свежем воздухе и проводит время с семьей и внуками.

Накануне сын дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий раскрыл зарплату питомцев театра Куклачева за один съемочный день.

Куклачев-младший заявил, что коты получают от тысячи до нескольких тысяч рублей за один съемочный день. Он отметил, что каждому питомцу предоставляют отдельную гримерку.

Ранее лауреатка «Новой Фабрики звезд» Мария Гордеева рассказала о своей победе.

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