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В Госдуме хотят упростить передачу конфискованного оружия в зону СВО

Госдума рассмотрит проект, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону СВО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуму РФ внесен законопроект, который упростит процедуру передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона «Об оружии» разработан в целях возможности повторного использования (применения) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами законодательной инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

По данным Хинштейна, сейчас на складах МВД и Росгвардии находятся более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, 70 тысяч из которых планируется уничтожить. Имеется в виду как конфискат, так и оружие, которое собственники сдали на уничтожение. Принятие нового законопроекта позволит передать весь этот арсенал на нужды Минобороны.

Ранее Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением.

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