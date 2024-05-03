В Госдуме хотят упростить передачу конфискованного оружия в зону СВО

В Госдуму РФ внесен законопроект, который упростит процедуру передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона «Об оружии» разработан в целях возможности повторного использования (применения) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами законодательной инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

По данным Хинштейна, сейчас на складах МВД и Росгвардии находятся более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, 70 тысяч из которых планируется уничтожить. Имеется в виду как конфискат, так и оружие, которое собственники сдали на уничтожение. Принятие нового законопроекта позволит передать весь этот арсенал на нужды Минобороны.

Ранее Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением.