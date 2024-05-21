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Армия России протестировала наземный беспилотник «Лягушка» в зоне спецоперации

«Известия»: российские бойцы применили наземный беспилотник «Лягушка» в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России использовали наземный беспилотный аппарат (БПА) «Лягушка» для ликвидации опорного пункта украинских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета «Известия».

«Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, наземный дрон не настолько маневренный, как летательный беспилотник. Например, скорость движения «Лягушки» не превышает 20 км/ч, зато есть возможность несения взрывчатых веществ массой до 30 кг, что позволяет применять их не только в качестве дрона-камикадзе, но и как перевозчик грузов.

В статье указывается, что изначально дальность действия аппарата равнялась 400 м, но впоследствии военные сконструировали собственные антенны и увеличили ходовые возможности дрона до 3-4 км.

В апреле российские военные в зоне СВО впервые применили штурмовые наземные дроны.

Ранее разведчики с помощью дронов захватили позицию ВСУ у Соледара.

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