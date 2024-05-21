Алена Водонаева продает салон красоты в Хамовниках

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева выставила на продажу свой бизнес. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Водонаева продает свой московский салон красоты в районе Хамовники за 2,5 миллиона рублей. Заведение действует более трех лет. В команду бьюти-центра входят два администратора, старший администратор, мастер маникюра, визажист и колорист.

«У меня уже есть желающие, но для меня очень важно отдать его в хорошие руки. Моя помощница уже выставила салон на продажу, поэтому изучайте, спрашивайте. Отдаю и цены не загибаю. Но меня ждет новый виток, новая история. Все как обычно», — рассказала Водонаева.

В своем объявлении Водонаева уточнила, что клиентская база ее салона составляет 8776 человек.

«Хорошая база постоянных клиентов. Отдельная комната для персонала. Один санузел. Оставляем все (мебель, материалы, клиентскую базу), все, кроме личных картин и вывески — названия салона. Никаких вложений не требуется», — написано в объявлении.

При этом Водонаева отметила, что хочет открыть новый салон красоты. Блогерша находится в поиске помещения для собственного бьюти-центра.

Ранее Виктория Боня рассказала о примирении с Водонаевой.