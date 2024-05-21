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Нидерланды поддержат решение ЕС о передаче прибыли от российских активов Украине

Слот: Нидерланды изучат возможность использования российских активов для Украины

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Нидерланды изучат возможности использования заблокированных российских активов на пользу Украине. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД королевства Ханке Брюинс Слот сообщает РИА Новости.

Заявление последовало после аналогичного решения ЕС, принятого Советом Евросоюза 21 мая.

По словам Слот, Нидерланды намерены поддержать «эту новую и важную форму помощи Украине». Она указала, что у ее страны «есть амбиции изучить дополнительные возможности использования этих активов для Украины», оговорившись, что это будет происходить в тесном сотрудничестве с ЕС и международными партнерами.

21 мая Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил решение, в соответствии с которым региональное содружество сможет использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира.

В заявлении отмечается, что ЕС планирует ежегодно пересматривать цели финансирования Украины при помощи доходов от суверенных активов РФ. Первое заседание подобного плана должно состояться до конца текущего года.

Ранее стало известно, что МВФ допустил подрыв мировой валютной системы из-за использования активов России.

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