Мэр Одессы рассказал о последствиях удара по объекту энергоинфраструктуры

В Одессе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, введены экстренные отключения света. Водоснабжение и водоотведение восстановлены. Работа котельных в Пересыпском районе возобновлена. Осуществляется запуск ТЭЦ, заявил чиновник.

Он также сказал, что в городе сохраняется дефицит энергоснабжения.

25 марта издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе.

24 марта руководитель украинской госкомпании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявлял, что повреждения нанесены наземной инфраструктуре одного из подземных газовых хранилищ на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.