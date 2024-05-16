В Гильдии риелторов предложили увеличить нормы площади жилья в России

В Гильдии риелторов призвали увеличить минимальные нормы площади жилья в России для обеспечения комфортных условий проживания граждан. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Сейчас строят студии площадью меньше, но это некомфортно. Нормы нужно пересмотреть: однокомнатные квартиры должны быть минимум 35 кв. м, двушки — от 50 кв. м, трешки — от 75 кв. м. Застройщики умышленно уменьшают метраж, чтобы повысить стоимость «квадрата». Это неправильно, ухудшает качество жизни людей», — заявил Барсуков.

Проблема актуальна прежде всего для Москвы и крупных городов из-за высоких цен на жилье, отметил эксперт.

В столице уже отказались от строительства квартир меньше 28 кв. м, соответствующее письмо для застройщиков уже было разослано от Москомэкспертизы.

Ранее продажи новостроек в России резко замедлились.